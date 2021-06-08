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Несколько областей Украины подтопило после проливных дождей – видео видео

08.06.2021, 15:01
Снимок экрана 2021-06-08 в 15.00.18
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В ряде регионов Украины прошли проливные дожди. Так в городах Харьковской, Херсонской и Донецкой областей из-за непогоды подтопило дороги.

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Status Quo отмечает, что ливневый дождь в Харькове сопровождался сильной грозой. По видео из соцсетей заметно, что улицы значительно подтоплены. По сообщениям издания, речь об улицах Клочковская, Отакара Яроша, Мироносицкая, район Южного вокзала и многие другие. 

Аналогичные кадры можно наблюдать в Херсоне. 

В Мариуполе горожане жалуются на затопленные гаражи, дороги, подъезды и огороды, пишет mrpl.city

"Дорожное движение из-за большого скопления воды стало проблематично, ливневки не справляются. В центре города, на площади Кирова, пр. Лунина и  в Кальмиусском районе около рынка транспорт остановился. Люди бредут по колено в воде", – отмечает издание. 

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Станислав Стороженко
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Херсон Харьков дождь мариуполь непогода синоптик
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