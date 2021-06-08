В ряде регионов Украины прошли проливные дожди. Так в городах Харьковской, Херсонской и Донецкой областей из-за непогоды подтопило дороги.

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Status Quo отмечает, что ливневый дождь в Харькове сопровождался сильной грозой. По видео из соцсетей заметно, что улицы значительно подтоплены. По сообщениям издания, речь об улицах Клочковская, Отакара Яроша, Мироносицкая, район Южного вокзала и многие другие.

Аналогичные кадры можно наблюдать в Херсоне.

В Мариуполе горожане жалуются на затопленные гаражи, дороги, подъезды и огороды, пишет mrpl.city.

"Дорожное движение из-за большого скопления воды стало проблематично, ливневки не справляются. В центре города, на площади Кирова, пр. Лунина и в Кальмиусском районе около рынка транспорт остановился. Люди бредут по колено в воде", – отмечает издание.

До выходных по всей территории Украины ожидаются грозы.

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Станислав Стороженко

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