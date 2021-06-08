В ряде регионов Украины прошли проливные дожди. Так в городах Харьковской, Херсонской и Донецкой областей из-за непогоды подтопило дороги.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Status Quo отмечает, что ливневый дождь в Харькове сопровождался сильной грозой. По видео из соцсетей заметно, что улицы значительно подтоплены. По сообщениям издания, речь об улицах Клочковская, Отакара Яроша, Мироносицкая, район Южного вокзала и многие другие.
Аналогичные кадры можно наблюдать в Херсоне.
В Мариуполе горожане жалуются на затопленные гаражи, дороги, подъезды и огороды, пишет mrpl.city.
"Дорожное движение из-за большого скопления воды стало проблематично, ливневки не справляются. В центре города, на площади Кирова, пр. Лунина и в Кальмиусском районе около рынка транспорт остановился. Люди бредут по колено в воде", – отмечает издание.
- До выходных по всей территории Украины ожидаются грозы.
Читайте также: Нежаркий и чуть дождливый. Синоптики дали прогноз погоды на июнь
Комментарии