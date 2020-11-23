Одесса. Торговцам рынка грозит ограничение свободы за перекрытую трассу – полиция

Полиция открыла уголовное дело по перекрытию дороги на Овидиополь у рынка Седьмой километр в Одессе, во время которого торговцы протестовали против карантина выходного дня. Максимальная санкция предусматривает до трех лет ограничения свободы, передает пресс-служба Овидиопольского отдела полиции.

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Отмечается, что уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса – блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий.

Санкция статьи предусматривает такие наказания:

– штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 1700 грн);

– исправительные работы на срок до двух лет;

– арест на срок до шести месяцев;

– ограничение свободы на срок до трех лет.

Одесское издание Думская отмечает, что перекрывать дорогу демонстранты начали вчера утром. Они остались ночевать у трассы, и по состоянию на 21:20 дорога оставалась перекрытой: демонстранты пропускали скорые и пожарные.

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается план введения жесткого карантина. Однако это пока "план Б" – на случай, если не сработает карантин выходного дня.

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