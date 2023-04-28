Город Токмак на временно оккупированной российскими войсками с 2022 года части Запорожской области заполнен захватчиками и их автотехникой. Видео поездки по городу в марте опубликовали в YouTube.

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В ролике видно, как двигается по дорогам и стоит на тротуарах припаркованная техника оккупантов с характерными знаками "Z" и "V": это как авто, на которых оккупанты приехали из РФ, так и принудительно отобранные машины украинцев.

Повсюду ходят/стоят российские военные, с оружием и без.

Некоторые уличные баннеры и вывески магазинов "приветствуют" Россию, развешаны флаги террористического государства.

На улице немного гражданских.

С направления Токмака российские войска регулярно обстреливают Запорожье ракетами С-300.

3 апреля 2023 года сообщалось, что оккупанты планируют открыть в Запорожской области центры насаждения российской идентичности.

27 апреля подозреваемый в госизмене эксрегионал Табачник, который при беглом экс-президенте Януковиче занимал должность министра образования, теперь стал "советником" гауляйтера Запорожской области Балицкого.

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Мілана Головань

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