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Бывшего директора завода Мотор Сич Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 10:20
Бывшего директора завода Мотор Сич Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья - Фото
Вячеслав Богуслаев (Скриншот видео)

Экс-директор и совладелец авиамоторостроительного предприятия Мотор Сич Вячеслав Богуслаев лишен звания почетного гражданина Запорожья. Об этом сообщается на сайте горсовета Запорожья.

Как отмечается, решение о лишении Богуслаева звания "Почетный гражданин Запорожья" приняли депутаты Запорожского городского совета.

"Человек, который сотрудничал с россиянами, не может быть почетным жителем знаменитого казацкого города", – заявил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Решение было принято на сессии горсовета.

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Наталія Медведєва
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Мотор Сич Вячеслав Богуслаев Запорожье
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