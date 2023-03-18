Бывшего директора завода Мотор Сич Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья

Экс-директор и совладелец авиамоторостроительного предприятия Мотор Сич Вячеслав Богуслаев лишен звания почетного гражданина Запорожья. Об этом сообщается на сайте горсовета Запорожья.

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Как отмечается, решение о лишении Богуслаева звания "Почетный гражданин Запорожья" приняли депутаты Запорожского городского совета.

"Человек, который сотрудничал с россиянами, не может быть почетным жителем знаменитого казацкого города", – заявил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Решение было принято на сессии горсовета.

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Наталія Медведєва

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