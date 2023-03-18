Бывшего директора завода Мотор Сич Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья
18.03.2023, 10:20
Вячеслав Богуслаев (Скриншот видео)
Экс-директор и совладелец авиамоторостроительного предприятия Мотор Сич Вячеслав Богуслаев лишен звания почетного гражданина Запорожья. Об этом сообщается на сайте горсовета Запорожья.
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Как отмечается, решение о лишении Богуслаева звания "Почетный гражданин Запорожья" приняли депутаты Запорожского городского совета.
"Человек, который сотрудничал с россиянами, не может быть почетным жителем знаменитого казацкого города", – заявил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Решение было принято на сессии горсовета.
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- В 2019 году вышли расследования, что Мотор Сич, несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжала поставлять детали для двигателей к вертолетам ВС РФ. По новым данным, их поставляли РФ даже после полномасштабного вторжения, кроме того Богуслаев приказал снять лопасти с вертолетов, к которым он имел доступ, чтобы они не достались украинским военным.
- 22 октября 2022 года СБУ задержала Богуслаева и одного из сотрудников авиапредприятия, объявив им о подозрениях, в том числе в госизмене.
- 24 октября Богуслаева арестовали без права на залог.
- Также у Богуслаева нашли недвижимость в Москве.
- В феврале 2023-го Богуслаев получил новое подозрение – в содействии террористической деятельности в связи с работой филиала в Снежном в условиях оккупации.
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