Полицейские спасли 28 человек и 10 животных, попавших в беду в результате затопления Краматорска в Донецкой области. Видео опубликовала пресс-служба Патрульной полиции города.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В воде полицейские пробирались в дома и на руках выносили людей и животных, которые тоже оказались в водяной ловушке: одних выводили под руки, других вывозили на автомобиле, кого-то — транспортировали на лодке, детей пришлось выносить на себе", – говорится в сообщении.

4 апреля 2023 года в Краматорске в результате частичного разрушения плотины на одном из прудов было подтоплено 260 домов на 30 улицах.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко ранее говорил, что разрушение дамбы произошло из-за снеготаяния.

4 апреля 2023 года мэр Краматорска опубликовал видео с места происшествия.

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.