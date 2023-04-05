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Разрушение дамбы в Краматорске. Как спасали людей и животных – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 11:08
Видео: Патрульная полиция
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Полицейские спасли 28 человек и 10 животных, попавших в беду в результате затопления Краматорска в Донецкой области. Видео опубликовала пресс-служба Патрульной полиции города.

"В воде полицейские пробирались в дома и на руках выносили людей и животных, которые тоже оказались в водяной ловушке: одних выводили под руки, других вывозили на автомобиле, кого-то — транспортировали на лодке, детей пришлось выносить на себе", – говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Краматорска и Славянска

4 апреля 2023 года в Краматорске в результате частичного разрушения плотины на одном из прудов было подтоплено 260 домов на 30 улицах.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко ранее говорил, что разрушение дамбы произошло из-за снеготаяния.

Частичное разрушение дамбы (Фото: Kramatorsk Post)
Мілана Головань
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полицияДонецкая областькраматорскГСЧСнаводнениедамбаАлександр Гончаренко
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