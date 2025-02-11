РФ сбросила КАБы на Золочев. Семь раненых, из-под завалов спасли людей и кота: видео, фото

РФ сбросила КАБы на Золочев. Семь раненых, из-под завалов спасли людей и кота: видео, фотодополнено
Российские оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области. В результате попадания в частный дом есть пострадавшие, сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно, в результате террористической атаки пострадали семь мирных людей, в том числе 12-летний мальчик.
Чрезвычайники спасли из-под завалов разрушенного врагом частного дома двух женщин и мужчину.
Разбирая завалы, чрезвычайники обнаружили домашнего кота, которого тоже спасли.
Всего в результате атаки повреждены 13 частных домов.
ДОПОЛНЕНО В 14:05. Синегубов уточнил, что с 11:10 до 11:20 российская авиация сбросила семь КАБов на Золочевскую общину. Два из них попали по Золочеву. В результате ударов разрушены два частных дома, 11 частично повреждены.
Среди семерых пострадавших – женщины 67, 93, 43, 68 лет, двое мужчин 76 и 69 лет, а также 12-летний парень. Трое из них госпитализированы.
Еще один удар был на территории агропредприятия, повреждены хозяйственные постройки, пострадавших нет.
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