Росія скинула КАБи на Золочів. Семеро поранених, з-під завалів врятували людей і кота – відео, фото

Російські окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. В результаті влучання в приватний будинок є постраждалі, повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Попередньо, внаслідок терористичної атаки постраждали семеро мирних людей, зокрема 12-річний хлопчик.

Надзвичайники врятували з-під завалів зруйнованого ворогом приватного будинку двох жінок і чоловіка.

Розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього кота, якого також врятували.

Загалом внаслідок атаки пошкоджено 13 приватних будинків.

ДОПОВНЕНО О 14:05. Синєгубов уточнив, що із 11:10 до 11:20 російська авіація скинула сім КАБів на Золочівську громаду. Два з них влучили по Золочіву. Внаслідок ударів зруйновано два приватних будинки, 11 частково пошкоджено.

Серед сімох постраждалих – жінки 67, 93, 43, 68 років, двоє чоловіків 76 і 69 років, а також 12-річний хлопець. Трьох із них ушпиталено.

Ще один удар був на території агропідприємства, пошкоджено господарчі споруди, постраждалих немає.