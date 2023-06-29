Российские оккупанты обстреляли Пункт несокрушимости в Херсоне, убив двух человек, которые пришли за гуманитарной помощью. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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"Очередной российский теракт унес жизни мирных херсонцев. После обеда оккупанты обстреляли Пункт несокрушимости в Херсоне. Террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь", – написал Прокудин.

В результате обстрела двое херсонцев погибли, еще двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По данным следствия, обстрел произошел около 13:00, РФ била из артиллерии.

Огнем уничтожены складские помещения, повреждены обломками другие объекты гражданской инфраструктуры, сообщают в прокуратуре.

Россия регулярно обстреливает Херсон и подконтрольные Украине населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы и авиацию.

Утром 23 июня РФ обстреляла троллейбусное депо в Херсоне. Погибли два работника предприятия, еще четверо получили ранения.

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