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Росія вгатила по пункту незламності у Херсоні: вбила двох людей – відео видео

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29.06.2023, 16:04
Відео: Херсонська ОДА
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Російські окупанти обстріляли Пункт незламності у Херсоні, вбивши двох людей, які прийшли за гуманітарною допомогою. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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"Черговий російський теракт забрав життя мирних херсонців. По обіді окупанти обстріляли Пункт незламності у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу", – написав Прокудін.

Внаслідок обстрілу двоє херсонців загинули, ще двоє – перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

За даними слідства, обстріл відбувся близько 13:00, РФ била з артилерії.

Вогнем знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об’єкти цивільної інфраструктури, повідомляють у прокуратурі.

  • Росія регулярно обстрілює Херсон та підконтрольні Україні населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети та авіацію.
  • Вранці 23 червня РФ обстріляла тролейбусне депо в Херсоні. Загинуло двоє працівників підприємства, ще четверо зазнали поранень.
Оксана Житнюк
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