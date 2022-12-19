Военное телевидение Украины показало, что осталось от села Довгеньке под Изюмом на юге Харьковской области, которое три месяца летом-осенью 2022 года было под оккупацией. Враг использовал его как плацдарм для наступления на Донецкую область с севера.

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В селе, известном на картах с 1783 года, до большого вторжения проживало около 850 человек, была школа, детский сад, больница и дом культуры.

С 11 июня по 10 сентября Довгеньке было под россиянами, после чего в ходе контрнаступления ВСУ освободили село от захватчиков.

"После себя оккупанты оставили сплошную руину. Здесь не осталось ни одного уцелевшего здания. Груды камней среди уничтоженной российской техники", – говорится в сюжете.

Здесь 4 мая погиб боец 95-й десантно-штурмовой бригады, известный журналист Александр Махов.

19 декабря россияне ударили по центру Херсона, образовался пролом в здании облгосадминистрации.

Также сегодня ГСЧС показали последствия прилета беспилотника Shahed-136 россиян в Киеве и тушение пожара.

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Євген Пилипенко

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