В небе над Киевом за ночь и утро 19 декабря было зафиксировано 23 вражеских БПЛА Shahed-136, которыми страна-террорист Россия пытается уничтожить объекты критической гражданской инфраструктуры, чтобы устроить гуманитарную катастрофу. Силы обороны уничтожили 18 дронов, написали в Киевской городской военной администрации.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Пострадавших нет.
Обломками барражирующих боеприпасов повреждена проезжая часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.
"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
На фото и видео – последствия попадания дронов в объект и кадры их ликвидации.
- Помимо Киева и области, "шахедами" атакована также Николаевская область.
- 16 декабря Россия ударила по Украине ракетами, Киев пережил одну из самых масштабных атак с начала полномасштабной войны.
- Россия получила новую партию "шахедов" от Ирана, сообщала военная разведка, а в Тегеране снова отрицают укрепление сотрудничества с Россией: "это американская пропаганда".
Фото: ГСЧС
Комментарии