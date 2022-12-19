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Последствия прилета беспилотника Shahed-136 россиян в Киеве и тушение пожара: фото и видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 10:15
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В небе над Киевом за ночь и утро 19 декабря было зафиксировано 23 вражеских БПЛА Shahed-136, которыми страна-террорист Россия пытается уничтожить объекты критической гражданской инфраструктуры, чтобы устроить гуманитарную катастрофу. Силы обороны уничтожили 18 дронов, написали в Киевской городской военной администрации.

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Пострадавших нет.

Обломками барражирующих боеприпасов повреждена проезжая часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

На фото и видео – последствия попадания дронов в объект и кадры их ликвидации.

Фото: ГСЧС

Євген Пилипенко
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война киев пожар дрон БПЛА ГСЧС Shahed-136
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