В небе над Киевом за ночь и утро 19 декабря было зафиксировано 23 вражеских БПЛА Shahed-136, которыми страна-террорист Россия пытается уничтожить объекты критической гражданской инфраструктуры, чтобы устроить гуманитарную катастрофу. Силы обороны уничтожили 18 дронов, написали в Киевской городской военной администрации.

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Пострадавших нет.

Обломками барражирующих боеприпасов повреждена проезжая часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

На фото и видео – последствия попадания дронов в объект и кадры их ликвидации.

Фото: ГСЧС

Євген Пилипенко

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