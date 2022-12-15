Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник недоумевает по поводу пожелания (или его своевременности) от канцлера Германии Олафа Шольца восстановить экономическое сотрудничество со страной-оккупантом Россией после завершения ее геноцидной войны против Украины. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Дипломат показал видеозапись с камеры, установленной на танке захватчиков, который продвигается по разрушенной жилой застройке "на подходе к Марьинке Донецкой области" и бьет прямой наводкой по домам.
"Чистый ужас для людей. Невообразимые страдания мирных жителей. Действительно ли Германия хочет возобновить экономические отношения с этой Россией? Даже после войны?" – спросил он.
Читайте также: ВСУ срочно нужны танки Запада: заканчиваются запасы советских снарядов – немецкий депутат
Мельник был послом Украины в Берлине с конца 2014 года по осень 2022-го. После возвращения в Киев назначен заместителем главы МИД Дмитрия Кулебы.
12 декабря Шольц заявил, что после войны Россия якобы "останется крупнейшей страной в Европе", и торговые связи с ней возобновятся.
- Глава МИД Кулеба не понимает, почему Шольц не дает Украине Leopard. При этом FAZ написала в начале декабря, что США "будут рады", если он одобрит поставки.
- Шольц продолжает звонить российскому диктатору Путину и говорит, что Европа может вернуться к "мирному порядку", если Россия откажется от агрессии.
- 14 декабря, выступая в Бундестаге, канцлер заявил, что российский диктатор Путин "ошибся в украинцах и Европе". Депутаты сказали ему: "Дайте ВСУ больше тяжелого вооружения".
- 15 декабря NYT написала, что инструкторы армии США будут обучать в Германии по батальону военных ВСУ в месяц.
Читайте также: Если Украина защищает всех, где тогда танки Leopard для ВСУ – лауреат Нобелевской премии
Комментарии