Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник недоумевает по поводу пожелания (или его своевременности) от канцлера Германии Олафа Шольца восстановить экономическое сотрудничество со страной-оккупантом Россией после завершения ее геноцидной войны против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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Дипломат показал видеозапись с камеры, установленной на танке захватчиков, который продвигается по разрушенной жилой застройке "на подходе к Марьинке Донецкой области" и бьет прямой наводкой по домам.

"Чистый ужас для людей. Невообразимые страдания мирных жителей. Действительно ли Германия хочет возобновить экономические отношения с этой Россией? Даже после войны?" – спросил он.

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Мельник был послом Украины в Берлине с конца 2014 года по осень 2022-го. После возвращения в Киев назначен заместителем главы МИД Дмитрия Кулебы.

12 декабря Шольц заявил, что после войны Россия якобы "останется крупнейшей страной в Европе", и торговые связи с ней возобновятся.

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Євген Пилипенко

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