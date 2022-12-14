Путин ошибся в украинцах и Европе, заявил Шольц. В Бундестаге ему: Дайте ВСУ больше оружия
Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин, отдавая приказ о вторжении в Украину, ошибся и в украинцах, и в своих расчетах по поводу реакции Европы. В то же время немецкий депутат Маркус Фабер призывает его сделать больше для поддержки ВСУ.
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"Путин ошибся: в мужестве украинцев. В Европе. В нас и в характере наших демократий. В нашей воле противостоять великодержавности и империализму. Это настоящая история этого года", – написал глава правительства Германии.
Депутат Свободной демократической партии Фабер напомнил, что США [якобы] "предоставят Украине ЗРК Patriot – это реальная помощь в отражении терактов Путина".
"Польша попросила нас сделать то же самое. В отличие от союзников, министр [обороны ФРГ Кристине Ламбрехт] не хочет поставлять их в Украину. В Германии мы любим искать поводы что-то не делать. Это не имеет значения для людей, которых бомбят в их домах", – указал депутат, который служил в инженерно-танковых войсках Бундесвера.
"Zeitenwende", отметил Фабер, – значит "сделать все, что в наших силах, для поддержки Украины в борьбе с нападением диктатуры по соседству".
"Мы многое делаем, но, будучи крупнейшей экономикой Европы, мы определенно делаем не все, что можем", – написал он и в качестве примера привел "ноль поставленных ВСУ бронетранспортеров Fuchs из 939 имеющихся у Бундесвера".
Немецкий депутат, который лоббирует передачу Украине танков Leopard 2 и другой бронетехники, призвал коллег и канцлера "проявить солидарность с теми, кто платит самую высокую цену за свободу": "Давайте учиться у тех, кто годами более реалистично смотрел на разжигание войны Кремлем. Давайте будем последовательными в реализации Zeitenwende".
Другой немецкий депутат, глава еврокомитета Бундестага Антон Хофрайтер заявил, что ВСУ срочно нужны танки Запада, так как заканчиваются запасы советских снарядов.
- 12 декабря Шольц заявил, что после войны Россия якобы "останется крупнейшей страной в Европе", и торговые связи с ней возобновятся.
- Глава МИД Кулеба не понимает, почему Шольц не дает Украине Leopard. При этом FAZ написала в начале декабря, что США "будут рады", если он одобрит поставки.
- Еще Шольц продолжает звонить российскому диктатору Путину и говорит, что Европа может вернуться к "мирному порядку", если Россия откажется от агрессии.
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