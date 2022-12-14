Путин ошибся в украинцах и Европе, заявил Шольц. В Бундестаге ему: Дайте ВСУ больше оружия

Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин, отдавая приказ о вторжении в Украину, ошибся и в украинцах, и в своих расчетах по поводу реакции Европы. В то же время немецкий депутат Маркус Фабер призывает его сделать больше для поддержки ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Путин ошибся: в мужестве украинцев. В Европе. В нас и в характере наших демократий. В нашей воле противостоять великодержавности и империализму. Это настоящая история этого года", – написал глава правительства Германии.

Депутат Свободной демократической партии Фабер напомнил, что США [якобы] "предоставят Украине ЗРК Patriot – это реальная помощь в отражении терактов Путина".

"Польша попросила нас сделать то же самое. В отличие от союзников, министр [обороны ФРГ Кристине Ламбрехт] не хочет поставлять их в Украину. В Германии мы любим искать поводы что-то не делать. Это не имеет значения для людей, которых бомбят в их домах", – указал депутат, который служил в инженерно-танковых войсках Бундесвера.

"Zeitenwende", отметил Фабер, – значит "сделать все, что в наших силах, для поддержки Украины в борьбе с нападением диктатуры по соседству".

"Мы многое делаем, но, будучи крупнейшей экономикой Европы, мы определенно делаем не все, что можем", – написал он и в качестве примера привел "ноль поставленных ВСУ бронетранспортеров Fuchs из 939 имеющихся у Бундесвера".

Немецкий депутат, который лоббирует передачу Украине танков Leopard 2 и другой бронетехники, призвал коллег и канцлера "проявить солидарность с теми, кто платит самую высокую цену за свободу": "Давайте учиться у тех, кто годами более реалистично смотрел на разжигание войны Кремлем. Давайте будем последовательными в реализации Zeitenwende".

Другой немецкий депутат, глава еврокомитета Бундестага Антон Хофрайтер заявил, что ВСУ срочно нужны танки Запада, так как заканчиваются запасы советских снарядов.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.