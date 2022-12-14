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Путин ошибся в украинцах и Европе, заявил Шольц. В Бундестаге ему: Дайте ВСУ больше оружия

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14.12.2022, 12:34
Путин ошибся в украинцах и Европе, заявил Шольц. В Бундестаге ему: Дайте ВСУ больше оружия - Фото
Олаф Шольц (фото — Twitter канцлера)

Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин, отдавая приказ о вторжении в Украину, ошибся и в украинцах, и в своих расчетах по поводу реакции Европы. В то же время немецкий депутат Маркус Фабер призывает его сделать больше для поддержки ВСУ.

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"Путин ошибся: в мужестве украинцев. В Европе. В нас и в характере наших демократий. В нашей воле противостоять великодержавности и империализму. Это настоящая история этого года", – написал глава правительства Германии.

Депутат Свободной демократической партии Фабер напомнил, что США [якобы] "предоставят Украине ЗРК Patriot – это реальная помощь в отражении терактов Путина".

"Польша попросила нас сделать то же самое. В отличие от союзников, министр [обороны ФРГ Кристине Ламбрехт] не хочет поставлять их в Украину. В Германии мы любим искать поводы что-то не делать. Это не имеет значения для людей, которых бомбят в их домах", – указал депутат, который служил в инженерно-танковых войсках Бундесвера.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правящая коалиция различными способами объясняли, почему нет отмашки на танки Leopard 2 для ВСУ: это якобы не поддерживает часть электората и такое якобы нужно согласовывать с союзниками, или долго обучаться управлять танком, и что у Украины нет инфрастуктуры для их обслуживания. Также озвучивалось, что Германия не даст бронетехнику первой, пока это не сделают США с танком Abrams.

"Zeitenwende", отметил Фабер, – значит "сделать все, что в наших силах, для поддержки Украины в борьбе с нападением диктатуры по соседству".

"Мы многое делаем, но, будучи крупнейшей экономикой Европы, мы определенно делаем не все, что можем", – написал он и в качестве примера привел "ноль поставленных ВСУ бронетранспортеров Fuchs из 939 имеющихся у Бундесвера".

Немецкий депутат, который лоббирует передачу Украине танков Leopard 2 и другой бронетехники, призвал коллег и канцлера "проявить солидарность с теми, кто платит самую высокую цену за свободу": "Давайте учиться у тех, кто годами более реалистично смотрел на разжигание войны Кремлем. Давайте будем последовательными в реализации Zeitenwende".

Маркус Фабер в Краматорске (фото — Twitter политика)

Другой немецкий депутат, глава еврокомитета Бундестага Антон Хофрайтер заявил, что ВСУ срочно нужны танки Запада, так как заканчиваются запасы советских снарядов.

Євген Пилипенко
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