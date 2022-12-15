Инструкторы армии США будут обучать в Германии по батальону военных ВСУ в месяц – NYT

На этой неделе президент США Джо Байден одобрил масштабирование программы подготовки украинских военнослужащих на базе американскими армии США в немецком Графенвере. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух официальных лиц в Вашингтоне.

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По их словам, решение позволит американским инструкторам с начала 2023 года обновить программу — будет преподаваться более продвинутая тактика боя, в том числе координация маневров пехоты при артиллерийской поддержке, и обучать ежемесячно до батальона бойцов ВСУ — от 600 до 800 военнослужащих.

Сейчас это число колеблется на уровне 300 бойцов, уточнили в издании.

С начала Большой войны в Минобороны США обучило около 3100 украинских солдат, в основном небольшими группами, обращению с конкретным вооружением, таким как различные артиллерийские системы (610 – использованию РСЗО HIMARS).

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По данным NYT, украинское военное командование "опасается отводить слишком много военнослужащих с линии фронта для спецподготовки по обращению с оружием".

"Но поскольку зима замедлила темпы боевых действий на многих участках фронта, официальные лица заявили, что ближайшие месяцы дадут определенное окно [для обучения]", – пишут журналисты.

По данным NYT, расширенная подготовка во многом будет направлена на возобновление обучения, которое инструкторы американского спецназа и Нацгвардии США вместе с коллегами из других стран НАТО давали украинским войскам до 24 февраля на базе центра в Яворове. Там обучено свыше 27 000 украинских солдат.

В конце осени 2022 года в Хорватии президент отказался давать добро на обучение ВСУ.

В середине ноября ЕС запустил миссию для обучения до 15 000 украинских военных.

Євген Пилипенко

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