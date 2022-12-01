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У Байдена думают над резким расширением обучения для ВСУ – CNN

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 06:53
У Байдена думают над резким расширением обучения для ВСУ – CNN - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

В администрации президента США Джо Байдена размышляют над резким расширением программы обучения украинских военных в Германии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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В этой инициативе планируется обучение до 2500 украинских военных на базе в Графенвере. Если эту идею одобрят, то это не только значительно расширит количество обучаемых украинцев, но и тип их подготовки.

С начала полномасштабной войны США обучали лишь небольшие группы украинцев на специфических видах орудия. Новая программа включает большие группы, которых обучат более сложной тактике ведения боя, в частности координации маневров пехоты при поддержке артиллерия.

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По словам источника CNN, это значительно более интенсивная подготовка, чем та, которую украинские военные проходят в Польше или Великобритании.

"Очевидно, что есть сходство. Но программа Великобритании сосредоточена на базовой подготовке новых солдат, не имеющих практически никакого боевого опыта. Американская программа предусматривает гораздо более глубокую подготовку украинских солдат к тому, как действовать в качестве сплоченного военного формирования", – рассказал один из источников.

Однако украинцев, скорее всего, не будут обучать комбинированному использованию оружия с интеграцией воздушной поддержки. США отказываются давать Украине самолеты – поэтому возникают вопросы о пользе подобного обучения.

  • 14 ноября ЕС запустил миссию для обучения до 15 000 украинских военных.

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Марко Сировой
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США ВСУ война белый дом обучение джо байден
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