Если Украина защищает всех, где тогда танки Leopard для ВСУ – лауреат Нобелевской премии

Если во время визитов украинских делегаций в страны ЕС "все говорят", что Украина борется против российских оккупантов "не только за Украину, но и за всю Европу", почему на 11-м месяце тотальной войны РФ на уничтожение украинского государства и народа союзники все еще не поставили Силам обороны танки Leopard и другую современную/эффективную технику? С таким вопросом обратилась 14 декабря к членам Европарламента и другим союзникам лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук.

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Глава Центра гражданских свобод написала в Facebook, что на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой она прямо спросила – если это так, если Украина защищает всех, то "почему моя подруга, украинская защитница Андриана Сусак, подорвалась на мине в гражданском авто, в то время как столько стран имеют бронированную технику у себя на складах?"

"Почему продолжается этот пинг-понг с боевыми танками "Леопард"?", – обратилась она к союзникам и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в частности.

Лауреат Нобелевской премии напомнила, что каждый день промедления с предоставлением Вооруженным Силам Украины современной военной техники приносит новые смерти людей как на фронте, так и на оккупированных территориях, и в тылу.

14 декабря, выступая в Бундестаге, Шольц заявил, что российский диктатор Путин "ошибся в украинцах и Европе". Депутаты сказали ему: "Дайте ВСУ больше тяжелого вооружения".

В тот же день, когда украинский народ получил премию Сахарова от Европарламента, президент Зеленский пообещал победить оккупантов "так, чтобы никогда снова".

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Євген Пилипенко

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