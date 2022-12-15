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Если Украина защищает всех, где тогда танки Leopard для ВСУ – лауреат Нобелевской премии

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 09:39
Если Украина защищает всех, где тогда танки Leopard для ВСУ – лауреат Нобелевской премии - Фото
Александра Матвийчук (фото - ЕРА)

Если во время визитов украинских делегаций в страны ЕС "все говорят", что Украина борется против российских оккупантов "не только за Украину, но и за всю Европу", почему на 11-м месяце тотальной войны РФ на уничтожение украинского государства и народа союзники все еще не поставили Силам обороны танки Leopard и другую современную/эффективную технику? С таким вопросом обратилась 14 декабря к членам Европарламента и другим союзникам лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук.

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Глава Центра гражданских свобод написала в Facebook, что на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой она прямо спросила – если это так, если Украина защищает всех, то "почему моя подруга, украинская защитница Андриана Сусак, подорвалась на мине в гражданском авто, в то время как столько стран имеют бронированную технику у себя на складах?"

"Почему продолжается этот пинг-понг с боевыми танками "Леопард"?", – обратилась она к союзникам и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в частности.

Шольц и правящая коалиция различными способами объясняют, почему нет отмашки на Leopard 2 для ВСУ: это якобы не поддерживает часть электората и такое якобы нужно согласовывать с союзниками, или долго обучаться управлять танком, и что у Украины нет инфрастуктуры для их обслуживания. Также озвучивалось, что Германия не даст бронетехнику первой, пока это не сделают США с танком Abrams.

Лауреат Нобелевской премии напомнила, что каждый день промедления с предоставлением Вооруженным Силам Украины современной военной техники приносит новые смерти людей как на фронте, так и на оккупированных территориях, и в тылу.

Читайте также: Пора взять ответственность. Речь лауреатки Нобелевской премии мира Александры Матвийчук

Євген Пилипенко
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европарламент война потери военная помощь бронетехника союзники Александра Матвийчук
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