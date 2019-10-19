СМИ показали, как в регионах выполняют указания Зеленского: видео

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Николаевские журналисты проследили, как чиновники передавали школьникам автобус, о котором пообещали президенту

Журналисты регионального СМИ показали, как местные власти выполняют указания президента Владимира Зеленского, которые он дает во время своих визитов. Соответствующее расследование провели журналисты николаевского портала Никвести, опубликовав результаты в Youtube.

Как сообщается, во время поездки в Николаевскую область президент среди прочего приказал местным чиновникам обеспечить школьным автобусом детей одного из сел региона. До этого Зеленскому пожаловались, что школьники вынуждены ездить в школу в областной центр, поскольку местная обучает только до четвертого класса, на маршрутках. В ответ на призыв Зеленского обеспечить подвоз детей школьным автобусом местные чиновники ответили утвердительно.

"А что, мы должны для этого приезжать сюда? Сделайте, пожалуйста, это. Спасибо", - сказал президент.

Спустя почти три месяца заместитель главы облгосадминистрации Александр Трайтли во время общения с журналистом издания не стал отвечать на вопрос о выполнении указания президента, заявив, что он "занят срочными вопросами". "Я не сижу, я сейчас думаю, как решить вопросы... Вы что, вообще неадекватный человек?", - сказал чиновник журналисту.

Местные жители сообщили Никвестям, что после визита президента в вопросе со школьным транспортом ничего не изменилось. 

"Приезжали с райсовета к нам. Они приехали сразу с бумагами, чтобы мы написали отказ, что не претендуем на автобус. Что нам автобус этот не надо", - рассказал один из жителей села.

Другая жительница добавила, что автобус дали, но "понюхать, посмотреть". "Автобус есть, но его нет", - говорит первый мужчина.

Второй раз замглавы ОГА в комментарии журналисту заявил, что автобус был передан районному совету.

  • Николаев и область Зеленский посетил 17 июля. Спустя два дня после визита он уволил тогдашнего и.о. главы областной госадминистрации.

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Теги: Николаев, Владимир Зеленский, школьный автобус, школьники, указания
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