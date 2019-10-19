СМИ показали, как в регионах выполняют указания Зеленского: видео

Журналисты регионального СМИ показали, как местные власти выполняют указания президента Владимира Зеленского, которые он дает во время своих визитов. Соответствующее расследование провели журналисты николаевского портала Никвести, опубликовав результаты в Youtube.

Как сообщается, во время поездки в Николаевскую область президент среди прочего приказал местным чиновникам обеспечить школьным автобусом детей одного из сел региона. До этого Зеленскому пожаловались, что школьники вынуждены ездить в школу в областной центр, поскольку местная обучает только до четвертого класса, на маршрутках. В ответ на призыв Зеленского обеспечить подвоз детей школьным автобусом местные чиновники ответили утвердительно.

"А что, мы должны для этого приезжать сюда? Сделайте, пожалуйста, это. Спасибо", - сказал президент.

Спустя почти три месяца заместитель главы облгосадминистрации Александр Трайтли во время общения с журналистом издания не стал отвечать на вопрос о выполнении указания президента, заявив, что он "занят срочными вопросами". "Я не сижу, я сейчас думаю, как решить вопросы... Вы что, вообще неадекватный человек?", - сказал чиновник журналисту.

Местные жители сообщили Никвестям, что после визита президента в вопросе со школьным транспортом ничего не изменилось.

"Приезжали с райсовета к нам. Они приехали сразу с бумагами, чтобы мы написали отказ, что не претендуем на автобус. Что нам автобус этот не надо", - рассказал один из жителей села.

Другая жительница добавила, что автобус дали, но "понюхать, посмотреть". "Автобус есть, но его нет", - говорит первый мужчина.

Второй раз замглавы ОГА в комментарии журналисту заявил, что автобус был передан районному совету.

Николаев и область Зеленский посетил 17 июля. Спустя два дня после визита он уволил тогдашнего и.о. главы областной госадминистрации.

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