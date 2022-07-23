Опубликован фрагмент боевого вылета украинского бомбардировщика Су-24М, который под музыку "работает" по позициям российских оккупантов. Видео выложено в Facebook командования Воздушных Сил ВСУ.

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"Экипаж украинского бомбардировщика под музыку насыпает оккупантам. Только посмотрите на боевой оптимизм наших пилотов. Слава авиации Воздушных Сил! Смерть рашистам!", – подписан ролик.

Судя по кадрам, действие происходит на Краматорском направлении фронта.

21 июля в США не исключили поставки Украине "Бородавочников" – американских штурмовиков А-10.

В Конгрессе США предложили выделить $100 млн для обучения украинских пилотов и техников на самолетах F-16 и F-15.

Однако с этими самолетами есть нюанс – к ним не готовы украинские аэродромы, сказал министр обороны Алексей Резников. Он уверен, что Украина получит западные самолеты, но не обязательно это должны быть F-16.

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Евгений Пилипенко

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