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Украинский Су-24М "насыпает" российским оккупантам под музыку: энергичное видео с фронта видео

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 08:53
Скриншот
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Опубликован фрагмент боевого вылета украинского бомбардировщика Су-24М, который под музыку "работает" по позициям российских оккупантов. Видео выложено в Facebook командования Воздушных Сил ВСУ.

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"Экипаж украинского бомбардировщика под музыку насыпает оккупантам. Только посмотрите на боевой оптимизм наших пилотов. Слава авиации Воздушных Сил! Смерть рашистам!", – подписан ролик.

Судя по кадрам, действие происходит на Краматорском направлении фронта.

21 июля в США не исключили поставки Украине "Бородавочников" – американских штурмовиков А-10.

Смотрите видео: Воздушные силы показали, как падает сбитый у Новой Каховки российский истребитель

Евгений Пилипенко
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война Донбасс су-24 воздушные силы
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