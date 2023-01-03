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"Узнаю, где ты живешь". В Киевской области депутат плевался и угрожал патрульному – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 10:11
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Накануне Рождества у патрульных полиции Киевской области произошел конфликт с местным депутатом в поселке Ракитное: на правоохранителей нападали и угрожали им расправой, что попало на видео с нагрудных камер.

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Со слов правоохранителей, инцидент начался 24 декабря около 23:20 вечера (начало комендантского часа).

Вблизи АЗС патрульные остановили автомобиль Audi, водитель которого, как пишут в полиции, "был с явными признаками алкогольного опьянения".

При документировании водителя на место происшествия подъехал автомобиль Mitsubishi под управлением 65-летнего местного представителя власти, который "начал безосновательно обвинять сотрудников полиции".

По словам полисменов, "депутат спровоцировал конфликтную ситуацию": агрессивно вел себя, оказывал неповиновение, сорвал нагрудную камеру. В какой-то момент патрульный дважды произносит "чего вы плюетесь?"

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"Ты испугаешься, урод. Ты, с*ка, будешь знать. Я сегодня буду знать, где ты живешь, фамилия, всё", – произносит подозреваемый в конце ролика в адрес патрульных.

При попытке задержания депутат "сопротивлялся и скрылся с места происшествия", уточнили правоохранители.

Теперь ему грозит, если будет доказана вина по ч.1 ст.345 УК (угроза убийством, насилием или уничтожением, или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа, а также его близких родственников в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) до двух лет исправительных работ или арест на полгода, или ограничение/лишение свободы на срок до трех лет.

Євген Пилипенко
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нападение депутат угроза киевская область пьянство Ракитное
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