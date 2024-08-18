В Черниговской области овощи подвязывают табличками "Опасно, мины!". Что говорят в ГСЧС
В Черниговской области местные жители подвязывают овощи табличками "Опасно, мины!", а Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала не использовать такие отметки в хозяйстве. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ГСЧС.
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"Саперы шокированы и призывают не использовать их в хозяйстве и соблюдать правила безопасности", – заявили там.
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