В Черниговской области местные жители подвязывают овощи табличками "Опасно, мины!", а Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала не использовать такие отметки в хозяйстве. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ГСЧС.

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"Саперы шокированы и призывают не использовать их в хозяйстве и соблюдать правила безопасности", – заявили там.

Фото: ГСЧС Украины