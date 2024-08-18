У Чернігівській області місцеві жителі підв’язують овочі табличками "Небезпечно, міни!", а Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала не використовувати такі позначки у господарстві. Відповідні кадри опублікувала пресслужба ДСНС.

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"Сапери шоковані та закликають не використовувати їх у господарстві й дотримуватися правил безпеки", – заявили там. 

Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
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