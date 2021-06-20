В результате проливных дождей в Черновицкой области подтоплено 17 сел. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

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Речь о населенных пунктах: Викно, Погореловка, Веренчанка, Бридок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселив, Кострижовка.

Сообщается, что спасатели отправят в подтопленные села специальный автомобиль-амфибию – он поможет спасать людей.

17 июня в оккупированной Керчи выпала полуторамесячная норма осадков, улицы города затопило. 18 июня стало известно о сложной ситуации в Ялте.

19 июня из-за дождей из берегов вышла река Водопадная, затопив Ялту. Один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали. В Минреинтеграции заявили, что причина ситуации — в том числе в преступных действиях оккупационной администрации.

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Станислав Стороженко

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