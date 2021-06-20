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В Черновицкой области прошли сильные дожди: подтоплено 17 сел – видео видео

20.06.2021, 19:50
Фото - molbuk.ua
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В результате проливных дождей в Черновицкой области подтоплено 17 сел. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook. 

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Речь о населенных пунктах: Викно, Погореловка, Веренчанка, Бридок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселив, Кострижовка. 

Сообщается, что спасатели отправят в подтопленные села специальный автомобиль-амфибию – он поможет спасать людей.

Читайте также: Несколько областей Украины подтопило после проливных дождей – видео

Станислав Стороженко
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