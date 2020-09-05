В Харьковской и Луганской областях локализовали пожары, но случился новый: видео

В экосистемах Луганской и Харьковской областях третьи сутки борются с пожарами. Часть из них локализовали, другие – ликвидировали, но в Луганской области возник новый очаг, передает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Вчера в Луганской области ликвидировали пожар у села Болотенное Станично–Луганского района. У сел Лобачево и Лопаскино Новоайдарского района пожары локализовали, открытого огня нет. Однако уже в 21:50 4 сентября между Лобачевым и Старым Айдаром возник новый пожар. На утро 5 сентября угрозы населенным пунктам нет.

В Харьковской области огонь прошел 500 га лесного массива у села Горобьевка Двуречанского района. На утро 5 сентября пожар локализован, открытого огня нет, тлеют лесная подстилка и остатки древесины.

В селе Клугино-Башкировка Чугуевского района пожар ликвидирован.

Пожары в Харьковской и Луганской области начались 2 сентября. На Донбассе к ликвидации возгораний привлекли военных, один из них погиб.

3 сентября штаб Операции объединенных сил сообщил, что причиной пожаров на Донбассе стал умышленный поджог.

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