В Одессе задержали 12-летнего подростка: он угнал автомобиль - видео

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Угнанный ребенком автомобиль нашли за пять кварталов от места, где его оставил хозяин

В Одессе задержали 12-летнего мальчика, который прошлой ночью угнал автомобиль Nissan. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Ребенок рассказал, что увидел заведенную машину и сел в нее, потому что "хотел покататься". Поездив по району Черемушки, он заехал в гаражный кооператив, "чтобы отдохнуть" и заснул в автомобиле. Здесь его и нашли правоохранители.

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Владелец автомобиля объяснил, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.

По словам правоохранителей, ребенок уже был фигурантом в нескольких уголовных производствах о кражах. По факту угона на него открыли еще одно уголовное дело. Однако, так как подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, к нему применили мероприятия воспитательного характера.

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Фото, видео - отдел коммуникации полиции Одесской области

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Теги: одесса, машина, автомобиль, подросток, угон
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