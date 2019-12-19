17-летняя девушка угнала самолет из аэропорта в Калифорнии: видео

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Угонщица завела один двигатель, но взлететь так и не смогла

17-летняя девушка угнала самолет из международного аэропорта Фресно в Калифорнии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что она перелезла через ограждение, проникла в кабину небольшого самолета King Air 200 после чего завела один двигатель. Она не справилась с управлением – и врезалась в здание.

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Правоохранители нашли ее сидящей в кабине с гарнитурой пилота на шее.  Она отказывалась от общения с полицией и, казалось, была дезориентирована.

Ее арестовали за угон самолета. Пока мотив действий девушки не установлен, однако в полиции считают, что это не было связано с терроризмом.

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Видео: VOA News/YouTube

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Теги: самолет, аэропорт, калифорния, подросток, угон, фресно, 17-летняя
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