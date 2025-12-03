В среду, 3 декабря, в Тернополе произошла давка из-за бесплатной раздачи еды местным блогером – пострадали двое детей. Об этом сообщил руководитель полиции области Сергей Зюбаненко.

"Несколько часов назад на Театральной площади произошел инцидент, которого можно было бы избежать. Во время рекламной акции, которую проводил 20-летний блогер-тернополянин, раздавая бесплатную еду, образовалась толкотня среди зрителей. На акции было немало молодежи, детей и школьников. В результате инцидента пострадали две несовершеннолетние девочки", – написал чиновник.

По его словам, одного ребенка после оказания помощи и осмотра врачей отпустили домой, другого сейчас осматривают медики.

Жизни и здоровью девочек ничего не угрожает, отметил Зюбаненко.

На организатора мероприятия полицейские составили два административных протокола – за нарушение норм благоустройства и за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Максимальное наказание – 1700 грн штрафа.

"Хочу подчеркнуть, что в военное время проведение таких акций без разрешения органов местного самоуправления и полиции – недопустимо и опасно", – отметил начальник облполиции.

Он также сообщил, что две следующие акции, которые должны были провести друзья блогера, были отменены, а еду "организаторы добровольно передают на нужды ВСУ".

Чиновник не назвал имя блогера, но ранее такое массовое мероприятие с раздачей суши-бургеров в Тернополе анонсировал блогер Максим "Рідний" как коллаборацию с местной доставкой Nori. В соцсетях компании пока не комментировали инцидент. Двое других блогеров, которые планировали провести аналогичные акции позже, – "Неоновий" и "Інший".

На видео, которое опубликовал Зюбаненко (в начале новости), блогер с заблюренным лицом извиняется за произошедшее.