У середу, 3 грудня, у Тернополі сталася штовханина через безкоштовне роздавання їжі місцевим блогером – постраждали двоє дітей. Про це повідомив керівник поліції області Сергій Зюбаненко.

"Декілька годин тому на Театральному майдані стався інцидент, якого можна було б уникнути. Під час рекламної акції, яку проводив 20-річний блогер-тернополянин, роздаючи безкоштовну їжу, утворилася штовханина серед глядачів. На акції було чимало молоді, дітей і школярів. Внаслідок інциденту постраждали дві неповнолітні дівчини", – написав чиновник.

За його словами, одну дитину після надання допомоги та огляду лікарів відпустили додому, іншу наразі оглядають медики.

Життю та здоров'ю дівчат нічого не загрожує, зауважив Зюбаненко.

На організатора заходу поліціянти склали два адміністративні протоколи – за порушення норм благоустрою та за порушення порядку організації або проведення масових заходів.

Максимальне покарання – 1700 грн штрафу.

"Хочу наголосити, що у воєнний час проведення таких акцій без дозволу органів місцевого самоврядування та поліції – недопустиме й небезпечне", – зауважив начальник облполіції.

Він також повідомив, що дві наступні акції, які мали провести друзі блогера, було скасовано, а їжу "організатори добровільно передають на потреби ЗСУ".

Чиновник не навів ім'я блогера, але раніше такий масовий захід з роздаванням суші-бургерів у Тернополі анонсував блогер Максим "Рідний" як колаборацію з місцевим доставленням Nori. У соцмережах компанії поки не коментували інцидент. Двоє інших блогерів, які планували схожі акції згодом, – "Неоновий" та "Інший".

На відео, яке опублікував Зюбаненко (на початку новини), блогер із заблюреним обличчям перепрошує за подію.