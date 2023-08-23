UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Винницкой области смертельное ДТП. 12 погибших, шестеро из них – дети: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 12:17
Видео: ГСЧС
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео

Вечером 22 августа в Винницкой области произошло ДТП с участием фуры DAF и легковушки ВАЗ, в результате которого погибли 12 человек, шестеро из них – дети. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины и полиции Винницкой области.

По данным спасателей, эпизод произошел около 19:40 вблизи села Бродецкое на трассе Белая Церковь – Кременец.

Фото: ГСЧС

По информации правоохранителей, столкнулись автомобиль ВАЗ 2102 и грузовик DAF.

В результате аварии погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых шестеро детей в возрасте от двух до двенадцати лет. Около 01:30 сотрудники ГСЧС деблокировали тела погибших из разбитого авто.

Фото: ГСЧС

Отмечается, что водитель грузовика задержан, и если его вина будет доказана, он может сесть в тюрьму до 10 лет. Детали инцидента выясняются.

  • Около полуночи 26 мая 2023 года в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.
  • 25 июля в Киеве водитель сбил двух военнослужащих на блокпосте, один из пострадавших погиб на месте.

Читайте также: В Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку и скрылся с места происшествия – видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтпвинницкая областьфура
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 