Вечером 22 августа в Винницкой области произошло ДТП с участием фуры DAF и легковушки ВАЗ, в результате которого погибли 12 человек, шестеро из них – дети. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины и полиции Винницкой области.

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По данным спасателей, эпизод произошел около 19:40 вблизи села Бродецкое на трассе Белая Церковь – Кременец.

По информации правоохранителей, столкнулись автомобиль ВАЗ 2102 и грузовик DAF.

В результате аварии погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых шестеро детей в возрасте от двух до двенадцати лет. Около 01:30 сотрудники ГСЧС деблокировали тела погибших из разбитого авто.

Отмечается, что водитель грузовика задержан, и если его вина будет доказана, он может сесть в тюрьму до 10 лет. Детали инцидента выясняются.

Около полуночи 26 мая 2023 года в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

25 июля в Киеве водитель сбил двух военнослужащих на блокпосте, один из пострадавших погиб на месте.

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