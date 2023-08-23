Ввечері 22 серпня на Вінниччині сталася ДТП за участю вантажівки DAF та легковика ВАЗ, внаслідок якої загинули 12 осіб, шестеро з них – діти. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України та поліції Вінницької області.

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За даними рятівників, епізод стався близько 19:40 поблизу села Бродецьке на трасі Біла Церква – Кремінець.

За інформацією правоохоронців, зіткнулися автомобіль ВАЗ 2102 та вантажівка DAF.

Внаслідок аварії загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких шість дітей віком від двох до дванадцяти років. Близько 01:30 робітники ДСНС деблокували тіла загиблих з розтрощеного авто.

Зазначається, що водія вантажівки затримано, і якщо його провину буде доведено, він може сісти у тюрму до 10 років. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.

Близько опівночі 26 травня 2023 року у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.

25 липня у Києві водій збив двох військовослужбовців на блокпосту, один із постраждалих загинув на місці.

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