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На Вінниччині смертельна ДТП: Загинули 12 осіб, шестеро з них – діти: фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 12:17
Відео: ДСНС
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Ввечері 22 серпня на Вінниччині сталася ДТП за участю вантажівки DAF та легковика ВАЗ, внаслідок якої загинули 12 осіб, шестеро з них – діти. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України та поліції Вінницької області.

За даними рятівників, епізод стався близько 19:40 поблизу села Бродецьке на трасі Біла Церква – Кремінець.

Фото: ДСНС

За інформацією правоохоронців, зіткнулися автомобіль ВАЗ 2102 та вантажівка DAF.

Внаслідок аварії загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких шість дітей віком від двох до дванадцяти років. Близько 01:30  робітники ДСНС деблокували тіла загиблих з розтрощеного авто.

Фото: ДСНС

Зазначається, що водія вантажівки затримано, і якщо його провину буде доведено, він може сісти у тюрму до 10 років. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.

  • Близько опівночі 26 травня 2023 року у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.
  • 25 липня у Києві водій збив двох військовослужбовців на блокпосту, один із постраждалих загинув на місці.

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Мілана Головань
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