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Зачистка позиции "Циклоп" на запад от Лисичанска: видео с дрона боевой группы К-2 видео

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24.04.2023, 14:08
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Штурмовая группа батальона К-2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады зачистила "наиболее отдаленную и сложную позицию", которую захватили российские оккупанты. Бойцы показали 24 апреля вторую часть боя за позицию "Циклоп" в нескольких километрах восточнее Северска.

Несмотря на уничтожение вражеских подкреплений в окопах, пишут бойцы, на позиции около изгиба ж/д полотна после артиллерийской подготовки оставалось еще около 15 захватчиков.

Прежде чем заходить на позицию по земле, ее "подчистили" сбросами гранат с дронов и доработкой от минометчиков.

Штурмовики зашли в окопы и, судя по видео, которое на этом заканчивается, осуществили финальный "контроль" позиции.

Когда происходили события в ролике, не уточняется.

  • 25 января 2023 года ВСУ объявили об отходе из Соледара на Бахмутском направлении для сохранения жизней личного состава.
  • По словам спикера Сил обороны Череватого, во время боев за Соледар российские оккупанты потеряли столько людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

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Євген Пилипенко
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54 бригадавойнаСоледарк-2сбросциклоп
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