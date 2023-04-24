Штурмовая группа батальона К-2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады зачистила "наиболее отдаленную и сложную позицию", которую захватили российские оккупанты. Бойцы показали 24 апреля вторую часть боя за позицию "Циклоп" в нескольких километрах восточнее Северска.

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Несмотря на уничтожение вражеских подкреплений в окопах, пишут бойцы, на позиции около изгиба ж/д полотна после артиллерийской подготовки оставалось еще около 15 захватчиков.

Прежде чем заходить на позицию по земле, ее "подчистили" сбросами гранат с дронов и доработкой от минометчиков.

Штурмовики зашли в окопы и, судя по видео, которое на этом заканчивается, осуществили финальный "контроль" позиции.

Когда происходили события в ролике, не уточняется.

25 января 2023 года ВСУ объявили об отходе из Соледара на Бахмутском направлении для сохранения жизней личного состава.

По словам спикера Сил обороны Череватого, во время боев за Соледар российские оккупанты потеряли столько людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

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Євген Пилипенко

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