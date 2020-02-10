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14 февраля Минюст будет регистрировать браки до полуночи: адреса

14 февраля Минюст будет регистрировать браки до полуночи: адреса - Фото
Фото: Facebook Минюста
10.02.2020, 12:16

Акция проводится в рамках мероприятия Любовь вне времени-2020

Министерство юстиции обещает, что в День влюбленных (День святого Валентина) 14 февраля отелы актов регистрации гражданского состояния будут регистрировать браки до полуночи. Об этом говорится в сообщении Минюста в Facebook.

Министерство заверяет, что заявление с 8:00 до 24:00 могут подать все желающие зарегистрировать брак, если он назначен в этот день. Акция проводится в рамках мероприятия Любовь вне времени-2020.

В Киеве заявление можно будет подать в городской отдел государственной регистрации браков Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, проспект Победы, 11. Список адресов других РАГСов по Украине можно посмотреть здесь.

  • В ноябре 2019 года министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Минюст планирует дать нотариусам право регистрировать браки и разводы.

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