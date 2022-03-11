15-е сутки войны. Россияне остановлены и несут значительные потери – сводка ГШ

Вооруженные Силы Украины остановили продвижение российских оккупантов на разных направлениях. В течение дня враг пытался закрепиться на захваченных рубежах, осуществлял перегруппировку войск, восстанавливал боеспособность, пополнял запасы ракет, боеприпасов и горючего. Об этом говорится в сводном отчете Генштаба ВСУ за сутки.

"В связи со значительными потерями личного состава и снижением темпов наступления, противник продолжает формирование резерва на территории РФ", – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Полесском направлении противник пытался прорвать оборону защитников Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.

На Северском направлении противник остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова. Однако, отмечает Генштаб, не исключается дальнейшее перемещение противника в направлении Броваров с востока.

На Харьковском направлении противник продолжал безуспешные попытки блокировки города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов, отмечает ГШ.

На Донецком и Таврическом направлениях российские войска сосредоточивают усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

На Южнобузском направлении российские оккупанты пытались закрепиться на занятых рубежах, установить контроль над городом Николаев и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог.

"Российские оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери", – подчеркивает Генштаб.

В Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были "на нашей стороне" и заставили корабли оккупантов вернуться в военно-морские базы и пункты базирования.

Петр Шуклинов

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