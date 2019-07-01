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01.07.2019, 18:47

2 июля земляне смогут наблюдать солнечное затмение

2 июля земляне смогут наблюдать солнечное затмение - Фото
Фото: pixabay.com

Солнечное затмение будет видно из Южной Америки

Завтра, 2 июля, жители Южной Америки смогут наблюдать солнечное затмение, сообщает NASA.

Начнется оно в 22:23 по киевскому времени и продлится четыре минуты и 30 секунд.

Солнечное затмение будет видно сначала над Тихим океаном, потом в Чили и Аргентине. Частичные фазы будут видны с Эквадора, Бразилии, Уругвая и Парагвая.

В следующий раз солнечное затмение будет 14 декабря 2020 года.

В NASA поясняют, что для наблюдения за солнечным затмением необходимо найти открытое пространство с ясным небом. Нельзя наблюдать без специальных, не обычных солнцезащитных, очков.

В ночь с 10 на 11 июня гиганта Солнечной системы Юпитер можно было увидеть невооруженным глазом – планета была как никогда близко к Земле.

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Теги: nasa, солнечное затмение
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