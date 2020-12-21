42% украинцев хотят в НАТО, 34% за внеблоковость – опрос

В Украине снизилось число сторонников вступления в НАТО, и выросло число сторонников внеблокового статуса. Об этом говорится в результатах опроса Фонда демократические инициативы и КМИС.

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Социологи получили такие результаты (в скобках указаны данные на декабрь 2019-го):

– НАТО – 42% (53%);

– внеблоковый статус 34% (26%);

– союз с РФ и другими странами СНГ – 11% (5%).

Посмотреть на результаты с 2012 года можно на графике (кликните на него, чтобы увеличить).

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LIGA.net обратилась в Деминициативы с вопросом о заказчике опроса. Они сказали, что опрос проведен в рамках проекта фонда Деминициативы. Этот проект существует при поддержке посольства Нидерландов.

Опрос проводился с 3 по 15 декабря во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. В личном интервью опрошено 2004 совершеннолетних украинцев, статистическая погрешность – не более 3,3%.

5 декабря министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2021 году и готова увеличить свой вклад в операции альянса.

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Марк Сировой

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