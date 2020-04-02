46% украинцев считают, что лучше всех с COVID-19 справляется Китай - опрос КМИС

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Лучше всего с эпидемией коронавируса, по мнению украинцев, справляется Китай. Об этом говорят данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного в конце марта.

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Китай стал безусловным лидером в опросе о том, какая страна справляется с эпиемией COVID-19 лучше всего - его назвали 45,6% опрошенных. Германию назвали 9% опрошенных, 6,7% - Беларусь. Украина оказалась на четвертом месте, ее упомянули 5,7% респондентов.

Хуже всего, по мнению опрошенных, действуют Италия (47,4%), Испания (23,1%), Украина (12,1%) и США (11,7%).

Лидирует Китай и в вопросе о том, какая страна или организация лучше всего могла бы помочь Украине бороться с инфекцией: Китай назвали 34,1%, Всемирную организацию здравоохранения - 11,1%, Европейский союз - 10%, США - 8,7%.

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В то же время, 34,6% считают, что ни одни из стран или организаций не сможет эффективно помочь Украине.

Опрос проводился с 27 по 30 марта методом телефонного интервью по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна для населения возрастом от 18 лет и старше, ошибка выборки не превышает 3%.

По данным этого же опроса, 40% считают, что власти страны успешно борются с эпидемией, 48% - что неуспешно.

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