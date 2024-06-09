10 июня свет будут выключать с 16:00 до 22:00 по всей Украине
В понедельник, 10 июня, по всей Украине с 16:00 до 22:00 будут действовать графики отключений света. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".
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В компании отметили, что облэнерго будут применять во второй половине дня график почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.
Причина – рост потребления в начале рабочей недели.
Объектов критической инфраструктуры касаться не будут.
- 8 июня премьер Шмыгаль сообщил, что в Украине продолжает работать чуть больше четверти тепловых электростанций, остальные были полностью уничтожены или серьезно повреждены Россией.
- 9 июня отключения света прогнозировались только вечером, а в итоге и они были отменены.