10 июня свет будут выключать с 16:00 до 22:00 по всей Украине

В Укрэнерго отметили, что причина – рост потребления в начале рабочей недели

Фото - Сумыоблэнерго

В понедельник, 10 июня, по всей Украине с 16:00 до 22:00 будут действовать графики отключений света. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

В компании отметили, что облэнерго будут применять во второй половине дня график почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

Причина – рост потребления в начале рабочей недели.

Объектов критической инфраструктуры касаться не будут.