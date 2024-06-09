10 червня світло вимикатимуть з 16:00 до 22:00 у всій Україні

В Укренерго зазначили, що причина – зростання споживання на початку робочого тижня

Фото - Сумиобленерго

У понеділок, 10 червня, у всій Україні з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомила НЕК "Укренерго".

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У компанії зазначили, що обленерго застосовуватимуть у другій половині дня графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Причина – зростання споживання на початку робочого тижня.

Об’єктів критичної інфраструктури відключення не стосуватимуться.