10 червня світло вимикатимуть з 16:00 до 22:00 у всій Україні
У понеділок, 10 червня, у всій Україні з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомила НЕК "Укренерго".
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У компанії зазначили, що обленерго застосовуватимуть у другій половині дня графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.
Причина – зростання споживання на початку робочого тижня.
Об’єктів критичної інфраструктури відключення не стосуватимуться.
- 8 червня прем'єр Шмигаль повідомив, що в Україні продовжує працювати трохи більше чверті теплових електростанцій, решту було повністю знищено або серйозно пошкоджено Росією.
- 9 червня відключення світла прогнозувались тільки ввечері, а згодом і їх було скасовано.