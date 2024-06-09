9 червня в Україні скасовано графіки відключення світла – зараз дефіциту не прогнозують

8 червня Укренерго анонсувало, що погодинні відключення будуть з 20:00 до 22:00

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У неділю, 9 червня, не прогнозується застосування графіків погодинних відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів. Про це повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго".

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За її даними, причина цього – зниження споживання електрики у вихідний, а також повернення у роботу енергоблока атомної електростанції.

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться – то про обмеження повідомлять додатково.

У суботу, 8 червня, Укренерго повідомляло, що графіки погодинних відключень діятимуть з 20:00 до 22:00.

Також компанія анонсувала пом'якшення графіків відключень з 8 червня.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. У ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодила одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденний дефіцит електрики може зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

Міненерго повідомило, що Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут.

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