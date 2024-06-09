9 июня в Украине отменены графики отключения света – сейчас дефицит не прогнозируют
В воскресенье, 9 июня, не прогнозируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
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По ее данным, причина этого – снижение потребления электричества в выходной, а также возвращение в работу энергоблока атомной электростанции.
Если ситуация в энергосистеме изменится – то об ограничениях сообщат дополнительно.
В субботу, 8 июня, Укрэнерго сообщало, что графики почасовых отключений будут действовать с 20:00 до 22:00.
Также компания анонсировала смягчение графиков отключений с 8 июня.
- С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. В ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредила сразу пять энергообъектов в разных областях.
- Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневный дефицит электричества может расти, потому что из-за жары увеличится потребление.
- Минэнерго сообщило, что Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блекаут.
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