9 июня в Украине отменены графики отключения света – сейчас дефицит не прогнозируют
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В воскресенье, 9 июня, не прогнозируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

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По ее данным, причина этого – снижение потребления электричества в выходной, а также возвращение в работу энергоблока атомной электростанции.

Если ситуация в энергосистеме изменится – то об ограничениях сообщат дополнительно.

В субботу, 8 июня, Укрэнерго сообщало, что графики почасовых отключений будут действовать с 20:00 до 22:00.

Также компания анонсировала смягчение графиков отключений с 8 июня.

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