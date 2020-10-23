Без ИВЛ и врачей. В больнице Харькова говорят – не готовы принимать пациентов с COVID-19

Врачи сообщают, что в Харьковской железнодорожной больнице – "проблема с кислородом", массово увольняются медработники

В Харьковской железнодорожной больнице утверждают, что не готовы принимать больных COVID-19 с 26 октября, поскольку недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких Об этом говорится в материале программы ТСН.Ранок.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Медики жалуются – у них не хватает средств защиты и оборудования.

В сюжете отмечается, что аппаратов искусственного дыхания на всю больницу пять, нет ни одного инфекциониста, а медсестры и санитарки увольняются с работы. За последние сутки заявления на увольнение написали 20 человек.

Переквалифицировать две железнодорожные больницы Харькова местные власти решили еще неделю назад, чтобы разгрузить переполненные опорные медучреждения, где дополнительные койки ставят в коридорах и холлах.

"Огромная проблема с кислородом. У нас, к сожалению, только 16 точек для подключения кислорода. Если нам планировали открыть 30 коек, то это вообще не соответствует ни стандартам, ни логике качественно медицинской помощи", – отметил медицинский директор Харьковской больницы на железнодорожном транспорте №1 Игорь Пасюра.

В Харьковской области за минувшие сутки заразились коронавирусом 693 человека.

5 октября министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал во время брифинга власти Харькова за проведение концерта ко Дню учителя 3 октября.

21 октября 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль призвал глав областей предлагать идеи по созданию мобильных госпиталей.

Читайте также: "Пишут заявления, потому что им страшно". В Харькове массово увольняются медики

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.