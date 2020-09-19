COVID-19. Больше всего заразились за сутки в четырех областях и Киеве
19.09.2020, 09:21
Иллюстративное фото: Erdem Sahin/EPA
Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области, за сутки заболели COVID-19 шесть человек
За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Тернопольской (311), Одесской (281), Львовской (260) и Харьковской (200) областях и Киеве (400). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего инфицированных в Кировоградской области (6).
Динамика эпидемии по регионам:
- Харьковская область – 14 464 заболевших (200 за сутки);
- Одесская – 11 205 (281);
- Тернопольская – 11 016 (311);
- Киев – 19 140 (400);
- Львовская – 18 129 (260);
- Ивано-Франковская – 12 212 (181);
- Черновицкая – 12 917 (124);
- Хмельницкая – 4481 (142);
- Киевская – 7611 (135);
- Ровенская – 11 015 (98);
- Житомирская – 4931 (157);
- Днепропетровская – 3878 (113);
- Закарпатская – 9110 (79);
- Черниговская – 3188 (55);
- Волынская – 6783 (94);
- Сумская – 2916 (109);
- Винницкая – 5200 (86);
- Запорожская – 2829 (81);
- Черкасская – 2983 (92);
- Николаевская – 2374 (54);
- Донецкая – 2371 (58);
- Херсонская – 790 (24);
- Полтавская – 1461 (71);
- Луганская – 735 (29);
- Кировоградская – 973 (6).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3240 человек.
- 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.
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