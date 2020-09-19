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COVID-19. Больше всего заразились за сутки в четырех областях и Киеве

19.09.2020, 09:21
COVID-19. Больше всего заразились за сутки в четырех областях и Киеве - Фото
Иллюстративное фото: Erdem Sahin/EPA

Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области, за сутки заболели COVID-19 шесть человек

За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Тернопольской (311), Одесской (281), Львовской (260) и Харьковской (200) областях и Киеве (400). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных в Кировоградской области (6).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 14 464 заболевших (200 за сутки);
  • Одесская – 11 205 (281);
  • Тернопольская – 11 016 (311);
  • Киев – 19 140 (400);
  • Львовская – 18 129 (260);
  • Ивано-Франковская – 12 212 (181);
  • Черновицкая – 12 917 (124);
  • Хмельницкая – 4481 (142);
  • Киевская – 7611 (135);
  • Ровенская – 11 015 (98);
  • Житомирская – 4931 (157);
  • Днепропетровская – 3878 (113);
  • Закарпатская – 9110 (79);
  • Черниговская – 3188 (55);
  • Волынская – 6783 (94);
  • Сумская – 2916 (109);
  • Винницкая – 5200 (86);
  • Запорожская – 2829 (81);
  • Черкасская – 2983 (92);
  • Николаевская – 2374 (54);
  • Донецкая – 2371 (58);
  • Херсонская – 790 (24);
  • Полтавская – 1461 (71);
  • Луганская – 735 (29);
  • Кировоградская – 973 (6).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3240 человек.

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Арина Толина
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