COVID-19. Больше всего заразились за сутки в четырех областях и Киеве

Меньше всего инфицированных выявили в Кировоградской области, за сутки заболели COVID-19 шесть человек

За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Тернопольской (311), Одесской (281), Львовской (260) и Харьковской (200) областях и Киеве (400). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных в Кировоградской области (6).

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 14 464 заболевших (200 за сутки);

Одесская – 11 205 (281);

Тернопольская – 11 016 (311);

Киев – 19 140 (400);

Львовская – 18 129 (260);

Ивано-Франковская – 12 212 (181);

Черновицкая – 12 917 (124);

Хмельницкая – 4481 (142);

Киевская – 7611 (135);

Ровенская – 11 015 (98);

Житомирская – 4931 (157);

Днепропетровская – 3878 (113);

Закарпатская – 9110 (79);

Черниговская – 3188 (55);

Волынская – 6783 (94);

Сумская – 2916 (109);

Винницкая – 5200 (86);

Запорожская – 2829 (81);

Черкасская – 2983 (92);

Николаевская – 2374 (54);

Донецкая – 2371 (58);

Херсонская – 790 (24);

Полтавская – 1461 (71);

Луганская – 735 (29);

Кировоградская – 973 (6).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3240 человек.

17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.

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Арина Толина

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