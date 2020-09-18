Коронавирус. Больше всего заболевших COVID-19 – в Харьковской области: данные по регионам

В 13 регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Харьковской, Одесской и Тернопольской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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В Харьковской коронавирус 17 сентября диагностировали у 349 человек, в Одесской – у 322, в Тернопольской – у 311, в Киеве – у 291, во Львовской области – у 205 . Еще в восьми регионах – от 100 и более новых заболевших за сутки.

Меньше всего новых заболевших выявлено в Кировоградской и Луганской областях.

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 14 264 заболевших (349 за сутки);

Одесская – 10 924 (322);

Тернопольская – 10 05 (311);

Киев – 18 740 (291);

Львовская – 17 869 (205);

Ивано-Франковская – 12 031 (175);

Черновицкая – 12 793 (153);

Хмельницкая – 4339 (141);

Киевская – 7476 (134);

Ровенская – 10 917 (120);

Житомирская – 4774 (118);

Днепропетровская – 3765 (112);

Закарпатская – 9031 (100);

Черниговская – 3133 (99);

Волынская – 6689 (96);

Сумская – 2807 (83);

Винницкая – 5114 (75);

Запорожская – 2748 (75);

Черкасская – 2891 (71);

Николаевская – 2320 (68);

Донецкая – 2313 (41);

Херсонская – 766 (29);

Полтавская – 1390 (27);

Луганская – 706 (17);

Кировоградская – 967 (16).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

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Денис Юдин

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