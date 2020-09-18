Коронавирус. Больше всего заболевших COVID-19 – в Харьковской области: данные по регионам
В 13 регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Харьковской, Одесской и Тернопольской областях. Об этом говорят данные на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
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В Харьковской коронавирус 17 сентября диагностировали у 349 человек, в Одесской – у 322, в Тернопольской – у 311, в Киеве – у 291, во Львовской области – у 205 . Еще в восьми регионах – от 100 и более новых заболевших за сутки.
Меньше всего новых заболевших выявлено в Кировоградской и Луганской областях.
Динамика эпидемии по регионам:
Харьковская область – 14 264 заболевших (349 за сутки);
Одесская – 10 924 (322);
Тернопольская – 10 05 (311);
Киев – 18 740 (291);
Львовская – 17 869 (205);
Ивано-Франковская – 12 031 (175);
Черновицкая – 12 793 (153);
Хмельницкая – 4339 (141);
Киевская – 7476 (134);
Ровенская – 10 917 (120);
Житомирская – 4774 (118);
Днепропетровская – 3765 (112);
Закарпатская – 9031 (100);
Черниговская – 3133 (99);
Волынская – 6689 (96);
Сумская – 2807 (83);
Винницкая – 5114 (75);
Запорожская – 2748 (75);
Черкасская – 2891 (71);
Николаевская – 2320 (68);
Донецкая – 2313 (41);
Херсонская – 766 (29);
Полтавская – 1390 (27);
Луганская – 706 (17);
Кировоградская – 967 (16).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
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