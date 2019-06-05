Большинство украинцев - лево-авторитарные: инфографика

Исследование Vox Ukraine показало, что большинство украинцев придерживается лево-авторитарных взглядов. Об этом сообщается на сайте платформы.
Опрос проводили 7-17 марта 2019 года. За этот период опросили 1200 украинцев, погрешность состаявляет не более 3%. Участникам опроса нужно было ответить на 24 вопроса: 12 об экономике и 12 о моральных принципах.
Texty на основе данных исследования сделали инфографику.
Исследование показало, что большинство украинцев придерживается левой идеологии, которая предусматривает большее вмешательство в экономику со стороны государства.
Ранее соцопрос группы Рейтинг показал, что 38% украинцев хотят замороженного конфликта на Донбассе.
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