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05.06.2019, 18:48

Большинство украинцев - лево-авторитарные: инфографика

Большинство украинцев - лево-авторитарные: инфографика - Фото
Фото: pixabay.com

Более 90% опрошенных украинцев за то, чтобы государство больше влияло на экономику

Исследование Vox Ukraine показало, что большинство украинцев придерживается лево-авторитарных взглядов. Об этом сообщается на сайте платформы. 

Опрос проводили 7-17 марта 2019 года. За этот период опросили 1200 украинцев, погрешность состаявляет не более 3%. Участникам опроса нужно было ответить на 24 вопроса: 12 об экономике и 12 о моральных принципах.

Texty на основе данных исследования сделали инфографику.

Исследование показало, что большинство украинцев придерживается левой идеологии, которая предусматривает большее вмешательство в экономику со стороны государства.

  • Лево-авторитарные взгляды – у 73.3% респондентов;
  • Лево-демократические– 17.3% 
  • Право-авторитарные – 1.0%;
  • Право-демократические- 1.9%;
  • Равные на шкалах – 6.5%.

Ранее соцопрос группы Рейтинг показал, что 38% украинцев хотят замороженного конфликта на Донбассе. 

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Теги: исследование, опрос
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