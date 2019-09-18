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Борьба с онлайн-насилием над детьми. В полиции нашли новый способ

Борьба с онлайн-насилием над детьми. В полиции нашли новый способ - Фото
Фото: depositphotos.com
18.09.2019, 16:44

Нацполиция присоединится к пилотному проекту Совета Европы

Национальная полиция примет участие в пилотном проекте Совета Европы по борьбе с сексуальной эксплуатацией и насилием над детьми в Интернете. Об этом сообщает департамент коммуникаций НПУ.

Одним из координаторов проекта EndOCSE@Europe в Украине стала глава управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб.

В рамках проекта будет определен масштаб онлайн-насилия над детьми в Украине, способы практического применения национального законодательства, раскрытия и расследования преступлений, работа с правонарушителями.

Воплощение проекта начнется с января следующего года, его действие рассчитано до 2030 года. Сейчас завершается подготовительная работа, сбор финансовых средств.

  • 12 сентября сообщалось, что уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба и представители профильных министерств будут совместно создавать механизмы защиты детей от виртуальных угроз.

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