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12.06.2019, 22:51

Бунт заключенных: в колонии нашли признаки жестокого обращения

Бунт заключенных: в колонии нашли признаки жестокого обращения - Фото
Фото: ombudsman.gov.ua

Мониторинговая группа заметила тяжелую социально-психологическую атмосферу в учреждении как среди осужденных так и сотрудников колонии

В Южной исправительной колонии №51, где 27 збунтовались заключенные, обнаружены признаки жестокого обращения с осужденными. Колонию внепланово посетили представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в южных областях Александр Остапенко, сотрудники регионального представительства Офиса омбудсмена и инспекторы национального превентивного механизма. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена в южных областях.

Мониторинговая группа заметила тяжелую социально-психологическую атмосферу в учреждении как среди осужденных так и сотрудников колонии.

Осуждены жаловались на системные поборы в колонии, необоснованные выговоры, пренебрежительное отношение со стороны администрации и прочее.

Выяснилось, что осужденные недостаточно обеспечены питьевой (кипяченой) водой, раздача которой происходит один раз в день утром. В колонии проблемы с электрическим освещением

Санитарное состояние санузлов неудовлетворительное: перегородки и двери в туалетах не обеспечивают достаточного уровня приватности, а иногда отсутствуют. Душевые комнаты не оборудованы кабинками. 

Помещения производственной зоны не используются, несмотря на желание осужденных приступить к работе.

Центр охраны здоровья заместительную терапию для наркотически зависимых не осуществляет. Оборудование медицинской части позволяет оказывать только первую медицинскую помощь. 

Осужденные жалуются, что им не дают лекарства по медицинским показаниям, в частности, обезболивающие и противовоспалительные средств ненаркотического ряда и других общеупотребительных препаратов. Стоматологическая помощь оказывается штатным стоматологом два раза в неделю - по словам осужденных, лечение предоставляется только хирургическое (удаление зубов).

На информационных стендах нет информации о правозащитных организация, нет контактов секретариата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады и его территориальных подразделений. Осужденные не знают о возможности обжаловать действия администрации учреждения или условия содержания обращением к омбудсмену.

27 мая в одесской тюрьме вспыхнул бунтПострадали 13 сотрудников колонии.

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Теги: одесса, колония, заключенные, омбудсмен
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