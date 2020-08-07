Бывший военный призывал боевиков к нарушению перемирия на Донбассе - СБУ

По месту жительства мужчины изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, отметили в СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Сумах бывшего украинского военного, который через соцсети призвал боевиков на Донбассе к ведению активных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Материалы с призывами к нарушению режима прекращения огня на линии разграничения он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской соцсети, отметили в ведомстве.

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Во время обысков правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УКУ "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

23 июня в Киеве задержали пропагандистов, которых спонсировали из России.

Наталия Софиенко

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