Число вакцинированных от коронавируса в Украине превысило 100 000: данные по областям
20.03.2021, 09:45
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)
Количество вакцинированных от коронавируса в Украине превысило 100 000, за прошедшие сутки прививку сделали 11 628, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вакцинацию проводят 210 мобильных бригад.
За 19 марта сделано на 669 прививок больше, чем за предыдущий день.
С начала кампании вакцинации одну дозу вакцины получили 104 341 человек, две дозы – один человек.
За сутки больше всего вакцинированных в Киеве, 1050 человек, за все время кампании – в Донецкой области, 8104 человека.
Данные по областям:
- В Украине с 24 февраля началась вакцинация препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины AstraZeneca / Oxford). Главсанврач Виктор Ляшко заверяет: до конца года вакцинируют всех желающих.
- 16 марта Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что побочные эффекты после вакцины выявлены у 0,5% привитых.
- За сутки в Украине выявили 15 292 заболевших коронавирусом.
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