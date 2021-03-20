Число вакцинированных от коронавируса в Украине превысило 100 000: данные по областям

Количество вакцинированных от коронавируса в Украине превысило 100 000, за прошедшие сутки прививку сделали 11 628, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вакцинацию проводят 210 мобильных бригад.

За 19 марта сделано на 669 прививок больше, чем за предыдущий день.

С начала кампании вакцинации одну дозу вакцины получили 104 341 человек, две дозы – один человек.

За сутки больше всего вакцинированных в Киеве, 1050 человек, за все время кампании – в Донецкой области, 8104 человека.

Данные по областям:

Денис Юдин

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