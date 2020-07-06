COVID-19. Данилов заявил, что причастен к назначению Ляшко на должность санврача

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что реформа Минздрава привела к тому, что в момент пандемии не было главного санврача в стране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что лично предложил назначить Виктора Ляшко государственным санитарным врачом в связи с пандемией COVID-19. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"И я могу сказать, что непосредственно имел отношение к появлению Виктора Ляшко. Это произошло 11 февраля, когда мы в Совете нацбезопасности собрали большое совещание, была министр госпожа Скалецкая и я, было, по крайней мере, человек 35-40, и я спрашиваю: "А где наш главный санитарный врач?". И тут такая тишина. Я говорю: "Я не понял". Ответ: "А у нас его нет". Я говорю: "Подождите, как нет главного санитарного врача, сейчас мы в ситуации пандемии?" - рассказал Данилов.

После этого Данилов спросил, есть ли на совещании заместители министра. "Говорят: "Да". Было там три заместителя. Виктор встал и говорит: "Я заместитель". Я говорю: "Смотрите, назначайте этого человека санитарным врачом". Вот так это произошло", - уточнил секретарь СНБО.

Он считает, что реформа Минздрава привела к тому, что в момент пандемии COVID-19 в стране не было главного санврача, который должен был отвечать именно за санитарно-эпидемиологическое состояние.

26 февраля замминистра здравоохранения Ляшко был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. Ляшко

28 мая Ляшко не исключил , что будет баллотироваться в мэры Киева.

27 июня в одном из интервью он сказал о возможности выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2029 году.

Читайте также: Ляшко назвал шуткой свои слова об амбиции стать президентом в 2029 году

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.