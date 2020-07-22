COVID-19. К смягчению карантина не готовы семь областей: таблица
В Винницкой области ослабили карантин
По состоянию на 22 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы семь областей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
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К смягчению карантинных ограничений не готовы Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
Загруженность коек превышает допустимый показатель в Закарпатской области и составляет 70,08%.
Охват тестированием на COVID-19 ниже установленного значения в Черниговской области (20,69).
Из вчерашнего списка Минздрав исключил Винницкую область и добавил Тернопольскую.
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По данным на 22 июля всего за сутки в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 829 человек.
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