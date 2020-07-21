Коронавирус. К ослаблению карантина не готовы семь областей: список
Из списка Минздрав исключил сегодня Киев и Одесскую область
По состоянию на 21 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы семь областей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
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Речь идет о Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях.
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Из этого списка исключили Киев и Одесскую область.
Загруженность коек, в частности, превышает допустимый показатель в Закарпатской области и составляет 72,41%.
Охват тестированием на COVID-19 ниже установленного значения в Черниговской (15,38) области.
В Винницкой, Ивано-Франковской, и Львовской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.
Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях.
- 15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится: страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.
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