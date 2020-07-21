Коронавирус. К ослаблению карантина не готовы семь областей: список

Из списка Минздрав исключил сегодня Киев и Одесскую область

По состоянию на 21 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы семь областей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Речь идет о Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях.

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Из этого списка исключили Киев и Одесскую область.

Загруженность коек, в частности, превышает допустимый показатель в Закарпатской области и составляет 72,41%.

Охват тестированием на COVID-19 ниже установленного значения в Черниговской (15,38) области.

В Винницкой, Ивано-Франковской, и Львовской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.

Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях.

15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится : страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.

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Арина Толина

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